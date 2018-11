Leticia Colin foi recentemente protagonista de um ensaio fotográfico em defesa da emancipação feminina para a revista Marie Claire. Laura Ancona, diretora de redação da revista, decidiu partilhar a imagem da atriz , com os seios à mostra, no Instagram. Contudo, na última quarta-feira, a imagem foi censurada na rede social, uma vez que a nudez não é permitida.

"Publiquei a foto hoje mais cedo. Ela chegou a receber mais de 1.000 gostos em 20 minutos, mas, simplesmente, desapareceu momentos depois", referiu a diretora que, assim que descobriu que a publicação tinha sido eliminada, voltou a partilhar a imagem.

“Não adianta denunciar: a foto apagada vai voltar. #freethenipples sim! Gostaria de saber: por que os mamilos femininos incomodam tanto?”, escreveu Laura Ancona na legenda da imagem.

Esta segunda imagem, que teve ainda mais repercussão, foi novamente apagada e a diretora recebeu uma mensagem do Instagram a explicar as razões que levaram a que a imagem fosse apagada.

A situação levou a que várias celebridades se pronunciassem sobre o assunto, a favor da “luta por liberdade”. Nanda Costa, Suzana Pires, Samara Felippo e Monica Torres foram alguns dos nomes que publicaram a mesma imagem e inseriram uma legenda da Marie Claire.

"#Censuradas: Na última hora, uma imagem da atriz @leticiacolin de topless publicada no perfil de Marie Claire foi apagada pelo Instagram por não estar de acordo com suas diretrizes. Segundo a rede social: “existem situações em que fotos de seios nus são permitidas, como durante a amamentação, parto e os momentos após o nascimento da criança, mostrando os seios com cicatrizes pós-mastectomia, em outras circunstâncias relacionadas à saúde ou onde o contexto social é claro". Para Marie Claire, esse posicionamento reforça a hipersexualização do corpo feminino, dando mais força aos estereótipos machistas e todas as consequências negativas decorrentes dele. Por que os homens podem e nós não?

#MeuCorpoMinhasRegras #MarieClaireCensurada #LeticiaColin #FreeTheNipple #DonaDeSi ", escreveram.