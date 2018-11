A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) já registou pelo menos 14 inundações nas vias públicas e edifícios em Lisboa, devido à chuva intensa.

"Não se tem registado nenhuma atividade acima do normal, nesta altura do ano, embora nas últimas horas, em Lisboa, tenha aumentado o número de inundações na via pública e no edificado, havendo até ao momento 14 registos de inundações", adiantou o oficial de operações e emergências da ANPC Rui Laranjeira, citado pela agência Lusa.

"O estado de alerta de mau tempo se mantém até às 23h59, apesar de o período de maior intensidade ocorrer ao longo do dia de hoje", estando previsto um "desagravamento a partir da madrugada [de sexta-feira]", acrescentou.

A Proteção Civil mobilizou para o local de cada uma das 14 ocorrências registadas uma viatura.

Sublinhe-se que 16 distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva persistente.