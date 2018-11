Nihad Djedovic é um basquetebolista bósnio de 28 anos, com uma carreira já bastante preenchida no panorama europeu: campeão espanhol pelo Barcelona e bicampeão alemão pelo Bayern Munique, onde joga desde 2013. Nos últimos tempos, porém, tem vindo a fazer furor nas redes sociais por outro motivo: as incríveis semelhanças físicas com Zlatan Ibrahimovic, o carismático futebolista sueco.

Em entrevista dada à conta de Twitter da EuroLeague, a prova máxima do basquetebol europeu, Djedovic explica que as comparações intermináveis se começaram a suceder desde que deixou crescer o cabelo. O atleta garante que "todos os dias" é identificado como se se tratasse de Ibrahimovic nos seus perfis nas redes sociais e conta mesmo o episódio de quando foi a Paris - cidade onde Zlatan é visto como um herói, devido aos anos que passou no PSG. "A toda a hora as pessoas vinham ter comigo para tirar fotografias. É incrível", realçou.

Veja o depoimento do "falso Ibra" aqui: