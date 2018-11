Para travar a subida da temperatura do planeta acima dos dois graus centígrados, os países terão de, até 2030, triplicar as promessas acertadas no Acordo de Paris.

Esta é a conclusão do relatório do Programa Ambiental da ONU apresentado esta quinta-feira, cinco dias antes da abertura da conferência mundial sobre clima COP 24, que se irá realizar na Polónia. O documento diz ainda que, para limitar o aquecimento a 1,5 graus, os países que firmaram o acordo terão de quintuplicar os seus esforços.

"A vontade política é hoje, infelizmente, não tão alta como devia ser. Temos importantes acordos - o acordo de Paris - mas os países não estão a cumprir com o que se comprometeram", disse António Guterres numa entrevista à BBC. O secretário-geral das Nações Unidas aproveitou para deixar um alerta: "As coisas estão a ficar pior do que era previsto".

"O que foi acordado em Paris não é suficiente pois vai levar a um aumento da temperatura até ao final do século de mais de 3 graus. O que será um desastre", acrescentou António Guterres, considerando ser essencial "atingir metade desse valor. E para isso temos que conseguir um compromisso mais ambicioso dos países para reduzir emissões".

Sem dizer o nome de Donald Trump, que voltou recentemente a dizer que não “acredita” na existência de alterações climáticas, Guterres disse "não devemos reduzir a discussão às posições pessoais. É um assunto global em que todos estamos a falhar".