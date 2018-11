O primeiro-ministro anunciou que Portugal irá pagar 4,6 mil milhões de euros até ao final do ano referentes à dívida ao FMI, contraído no âmbito do empréstimo de ajuda externa. "Até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, com todo o significado que comporta mais este virar de página", declarou António Costa durante a sua intervenção de encerramento do debate orçamental, minutos antes da sua aprovação final global.

Na sua intervenção, Costa sublinhou que o último orçamento do Estado da Legislatura é de continuidade "e prepara o futuro, garantindo a sustentabilidade financeira e dotando o país dos instrumentos para enfrentar os desafios demográficos, das alterações climáticas, da inovação e da redução das desigualdades". E fechou o seu discurso de 19 páginas a assegurar que "há mais vida para além do Orçamento do Estado para 2019 e que há mais e melhor para continuarmos fazer".