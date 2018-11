Um casal de idosos morreu, na manhã desta quinta-feira, na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, na sequência de um incêndio que ocorreu na habitação onde viviam.

O incêndio terá ficado confinado ao quarto do apartamento, no terceiro e último andar do prédio, onde o casal foi encontrado morto.

De acordo com o Correio da Manhã, os corpos foram encontrados por uma empregada que trabalhava na casa.

As causas do fogo estão já a ser investigadas, sendo que a origem provável terá sido num aquecedor.