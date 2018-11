Desde setembro de 2002 que não se registava uma taxa de desemprego tão baixa como no mesmo mês deste ano.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que confirmam a estimativa provisória avançada há um mês, a taxa de desemprego em Portugal desceu para os 6,6% depois de em agosto ter apresentado uma descida de 6,9%.

"Em setembro de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, menos 0,3 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,2 p.p. em relação a três meses antes e menos 2,0 p.p. que no mesmo mês de 2017", pode ler-se no relatório do INE.

Em comparação com agosto, a população desempregada diminuiu em 18 mil pessoas enquanto a empregada aumentou em 8,8 mil, 2%.

No entanto, para outubro, o INE estima que o valor da taxa aumente 0,1%, ou seja, 6,7%.