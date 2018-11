O presidente da Benfica, Luís Filipe Vieira, e o ainda treinador do clube, Rui Vitória, já estão no Centro de Treinos do Seixal, onde os encarnados se encontram a treinar para preparar o jogo contra o Feirense, agendado para o próximo sábado.

Mas a presença de ambos no Seixal não se deve apenas ao treino do Benfica. Presidente e treinador vão estar cara a cara para decidir o futuro do treinador, que muito provavelmente passa pela oficialização da sua saída do comando da equipa.

Luís Filipe Vieira terá já decidido dispensar Rui Vitória, faltando, no entanto, acertar os pormenores da saída, o que deverá acontecer na reunião desta quinta-feira.

Recorde-se que Rui Vitória tem contrato até 2020 com os encarnados, sendo que a sua saída custará cerca de 2,2 milhões de euros ao Benfica, um valor que Luís Filipe Vieira não quererá pagar na totalidade.

A eventual saída de Rui Vitória fica a dever-se à eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões, com a derrota por 5 a 1 face ao Bayern Munique.