Marcelo deu uma cacha mundial, só que não podia...

O Presidente da República é um homem de afetos que nunca conseguiu despir totalmente a pele de professor. Por isso, muitas vezes é acusado de falar demais, atendendo a que não se contém quando tem palco para falar e audiência para ouvir. Foi o que se passou na segunda-feira quando, perante alunos do secundário, decidiu contar uma história, não sei bem com que objetivo.

O Presidente da República não se portou como chefe de Estado nem tão-pouco como o professor que dava notas. Fê-lo antes como se fosse o cliente de um café que conta uma história que ouviu a bilhardeira do prédio dizer. Marcelo, que nunca larga o lado traquinas nem de criança que há em si, revelou que numa reunião de chefes de Estado, um político presente lhe perguntou: “Presidente, ainda não viu o vídeo?” Ao que Marcelo retorquiu: “Qual vídeo?” Foi então que o tal político revelou que vários chefes de Estado têm um vídeo na sua posse que demonstra como o jornalista da Arábia Saudita foi morto no seu consulado na Turquia. No tal vídeo, acrescentou o Presidente, vê-se Kashoggi a ser desmembrado vivo, um horror. Marcelo, depois, ainda disse que nunca viu tal vídeo e que o político que lhe fez tal revelação também não. O problema é que o Presidente da República estava a falar para alunos e para câmaras de televisão, ficando, por isso, a revelação tão insólita. Marcelo não percebeu que deu uma cacha mundial? Que se fala muito no assunto, mas ninguém tinha ido tão longe?

O que vai na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa quando faz tais revelações? Não entende que as suas palavras podem abrir um conflito diplomático? Não percebe que fica mais uma vez fragilizado em relação ao governo? Quem conhece bem Marcelo sabe como, às vezes, se perde nas traquinices, mas que raios, estamos a falar de questões de Estado e não será difícil imaginar a próxima reunião com António Costa, com este a questioná-lo se o que disse é mesmo verdade ou se foi um lapsus linguae...