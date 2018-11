Rui Vitória, treinador do Benfica, reuniu esta quarta-feira com o presidente Luís Filipe Vieira e os principais diretores do clube. Paulo Futre garantiu, no programa Liga D’Ouro emitido pela CMTV, que o treinador colocou o seu lugar à disposição.

Sem revelar fontes e assumindo a informação que dava em primeira mão, o antigo jogador garantiu que o lugar de Vitória foi posto à disposição. “Não me admiraria nada que a esta hora da noite Rui Vitória tenha medito o lugar à disposição”, disse o comentador referindo que essa decisão foi anunicada durante a reunião que o treinador das águias teve com os elementos da direção do clube.

“Muitas vezes dizemos aqui [foi] ‘o passarinho’, mas neste caso nem quero dizer [que foi] ‘o passarinho”, acrescentou reforçando que durante a noite desta quarta-feira ainda “vamos saber alguma coisa”.

No entanto, o Jornal de Notícias vira a mesa e avança que a decisão do despedimento do treinador da equipa vermelha e branca já foi tomada.

Rui Vitória tem sido fortemente criticado pelos adeptos devido aos resultados do clube nos últimos jogos. Esta terça-feira o Benfica perdeu 5-1 contra o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões, tendo sido assobiado no final da partida.

Atualizada às 0h03