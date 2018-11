Os resultados de um estudo da Forrester Consulting mostram que as transações através do serviço checkout aumentaram 35%, um acréscimo de um pouco mais de 17 milhões de euros, e que mercados que não operavam internacionalmente ganham clientes.

A verdade é que a análise mostra que, além de 35% das transações PayPal Checkout terem sido consideradas incrementais, "a inclusão de outras soluções PayPal, tais como Reference Transactions ou Shortcut, aumentaram as taxas de conversão em 8,5% entre os clientes que costumam comprar com PayPal, tendo gerado um valor adicional de 4.2 milhões de euros em receita marginal".

A somar a isto, o estudo refere que "comércios com PayPal integrado há mais de três anos registaram um aumento de 8,1% no total das suas vendas online. Os comerciantes consideram que o facto de se terem associado ao PayPal permitiu que os seus clientes se sentissem mais confortáveis ao fazerem compras, especialmente em mercados internacionais, o que lhes possibilitou consolidarem as suas próprias marcas".

Pode ainda dizer-se, de acordo com a análise, que os dispositivos móveis já lideram as preferências para compras online. Importa ainda referir que "há um conjunto de consumidores, equivalente a 35%, que só aceita pagar com PayPal. E que quando percebem que tal não é possível, abandonam o carrinho de compras e procuram comércios eletrónicos similares que aceitem PayPal como método de pagamento".