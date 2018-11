O largo à frente da Casa dos Bicos, mais conhecido como Campo das Cebolas, vai passar a chamar-se largo José Saramago. A proposta, subscrita pela vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, foi esta quarta-feira aprovada em reunião pública do executivo.

O nome do prémio Nobel português vai passar a designar o largo entre a Rua dos Bacalhoeiros, a Rua Infante Dom Henrique e que é atravessado pela Rua Alfândega.

Fernando Medina, presidente da autarquia da capital, explicou que o nome Campo das Cebolas não está registado na toponímia da cidade, no entanto, depois da requalificação feita recentemente, a autarquia decidiu denominá-lo assim.

Porém, a proposta para a alteração do nome divide os vereadores. Se por um lado Ana Jara, vereadora do PCP diz ser “uma forma positiva de homenagear José Saramago no sítio onde se encontra a oliveira que veio da sua terra natal” lembrando que também “as suas cinzas que estão depositadas naquele espaço”, por outro o vereador do PSD, João Pedro Costa, considera que o espaço “não faz justiça ao nome do homenageado”, considerando até um “substancial desrespeito à história da cidade” que remonta a antes do terramoto de 1755.

“A figura de José Saramago merece que o seu nome seja atribuído a um espaço que não fique subjugado a um nome mais forte, com peso na história que o releve para segundo plano”, disse ainda o deputado. Tanto o PSD como CDS votaram contra a proposta apresentada.