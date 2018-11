A instantes de entrar em campo para defrontar o Schalke 04, no Estádio do Dragão, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, o FC Porto já sabe que está apurado para os oitavos. A par dos azuis-e-brancos, também o emblema alemão já tem garantida a passagem à próxima fase da competição.

Tanto o FC Porto como o Schalke04 beneficiaram da derrota (2-0) do Galatasaray com o Lokomotiv, que vão disputar na última jornada do grupo D pelo acesso à Liga Europa. Os turcos têm neste momento mais um ponto do que os russos pelo que só dependem de si para continuar nas provas europeias.

Em caso de vitória no Dragão, os comandados de Sérgio Conceição garantem desde logo o primeiro lugar do grupo.

FC Porto nos oitavos pela terceira vez consecutiva

Pelo terceiro ano consecutivo que os azuis-e-brancos garantem o apuramento à fase seguinte. O segundo sob o comando de Sérgio Conceição. Em 2017/18, o dragão foi, recorde-se, eliminado nos oitavos-de-final pelo Liverpool (5-0 no conjunto das duas mãos). Na época anterior, 2016/17, também caiu nos oitavos, perante os italianos da Juventus (3-0 no agregado das duas mãos), mas com Nuno Espírito Santo no comando técnico.