Os Los Angeles Lakers sofreram na última madrugada a segunda derrota consecutiva na fase regular da NBA, desta vez em Denver: 117-85 frente aos Nuggets, com LeBron James a passar ao lado da partida. O King fez apenas 14 pontos, num pecúlio muito distante do que é habitual. Kyle Kuzma, com 21, foi o melhor dos Lakers.

Nos Nuggets, Paul Millsap, Jamal Murray e Malik Beasley somaram 20 pontos cada um. A equipa de Denver segue em terceiro na Conferência Oeste, com 14 vitórias e sete derrotas, enquanto os Lakers são oitavos, com 11 triunfos e nove desaires.

Nos outros jogos da noite, destaque para o triunfo dos Indiana Pacers no reduto dos Phoenix Suns, por 109-104. Os Pacers, que tiveram em Domantas Sabonis e Doug McDermott os melhores marcadores (21 pontos cada), seguem em quarto na Conferência Este, com os Suns a ocupar um indesejado último lugar a Oeste. Na frente, a Este, seguem os Toronto Raptors, que venceram no reduto dos Memphis Grizzlies por 122-114.