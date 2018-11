Já é conhecido o onze do FC Porto para a receção ao Schalke 04, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Os dragões necessitam apenas de um empate para garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Contudo, os azuis-e-brancos podem festejar o apuramento ainda antes de entrarem em campo caso o Galatasaray não vença o Lokomotiv. Neste momento, os russos vencem por 2-0.

Por sua vez, em caso de vitória no Dragão, os comandados de Sérgio Conceição garantem desde logo o primeiro lugar do grupo.

FC Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Oliver, Herrera; Brahimi, Corona e Marega.