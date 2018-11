Não tem fim à vista a polémica relacionada com a segunda mão da final da Taça Libertadores. Depois de o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, ter exigido que o River Plate fosse penalizado com a derrota, na sequência do ataque dos seus adeptos ao autocarro dos xeneizes, agora foi o seu homólogo dos millonarios a contra-atacar.

"Porque é que não querem jogar? Não somos assim tão bons, podem ganhar-nos!", disparou Rodolfo D'Onofrio, pedindo a Angelici que deixe de "apresentar desculpas" e aceite ir a jogo. D'Onofrio, aliás, acusa o presidente do Boca de se ter comprometido a jogar a segunda mão da final num prazo de 24 horas depois do adiamento e de ter depois faltado à palavra. "Assinámos um compromisso para adiar o jogo por 24 horas e jogarmos no domingo. Na altura, o presidente da CONMEBOL perguntou: 'Podem jogar?' Ele disse que achava que sim, dependia do estado dos jogadores que estavam afetados com o sucedido. Nunca pensei que nessa mesma noite ele estava a escrever a pedir os pontos do jogo", lamentou o líder do River, dirigindo-se depois diretamente a Angelici: "Deste a tua palavra ao presidente da CONMEBOL e a mim. Não faças caso do que te andam a dizer. Toma a atitude que tens de tomar. Ontem o presidente da CONMEBOL pediu-nos algo muito lógico: que tratemos de evitar a violência, que o futebol é apenas um jogo, tal como eu vinha a dizer nas últimas semanas. Temos de acabar com esta guerra que deixa as pessoas nervosas."

O líder do River Plate manifestou-se ainda preocupado com a imagem que os dois clubes estão a passar do futebol argentino. "Temos de acabar com esta estupidez, o mundo está a ver-nos e nós estamos a mostrar-nos de uma forma terrível. Terminemos com esta invenção de tentar ganhar o jogo por algo que o River não tem nada a ver", pediu, criticando os responsáveis pelo ataque: "Essas pessoas não têm que estar no futebol, nem a conviver com as pessoas normais. Não sei quantos são, nem me interessa saber quem são, ninguém até agora me conseguiu explicar quem são."