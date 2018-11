Os Coldplay uniram-se ao movimento Global Citizen, uma iniciativa social que pretende acabar com a pobreza extrema até 2030. Para tal, apresentaram esta semana o primeiro tema de um projeto musical paralelo à banda de Chris Martin, a que chamaram ‘Los Unidades’.

A música fará parte do 'Global Citizen EP1’, a compilação homónima do movimento, que conta com a chancela da Parlophone Records. O projeto foi anunciado através do Twitter e o tema de ‘Los Unidades’, que se chama ‘E-Lo’, terá a participação de Pharrell e Jozzy.

Este tema poderá ser ouvido ao vivo no próximo dia 2 de dezembro, em Joanesburgo, na África do Sul, no Festival Global Citizen 'Mandela 100', que contará com nomes como Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Eddie Vedder ou Usher.