A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANCP) deixou um alerta esta quarta-feira para a possibilidade de inundações e quedas de árvore devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nas próximas 48 horas.

Segundo a Proteção Civil, o IPMA prevê nas próximas 48 horas precipitação persistente e por vezes forte, trovoadas e agitação marítima na costa ocidental.

A Proteção Civil adianta ainda que, na próxima quinta-feira, são esperados “períodos de chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros fracos a partir do início da tarde nas regiões Norte e Centro e estendendo-se gradualmente à região Sul”.

Sexta-feira, a ANPC prevê aguaceiros fracos até ao início da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho.

Relativamente à agitação marítima, a Proteção Civil refere que, a partir do final da tarde desta quarta-feira e até meio da tarde de quinta-feira, haverá ondas de oeste e noroeste com quatro a cinco metros.

Face às previsões meteorológicas, a ANCP alerta para os efeitos expectáveis, como por exemplo piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, e recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados.

Veja o comunicado na íntegra.