Depois da polémica em torno do imposto a aplicar às touradas, a PróToiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia voltou a pedir a demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

“À ainda ministra da Cultura, que começou por chamar incivilizados e depois retrógrados aos portugueses e aos que gostam de tauromaquia, a mesma que se mostrou feliz no estrangeiro por não ver jornais portugueses, a PróToiro tem apenas uma palavra: Demita-se. Assuma esta derrota como sua”, disse a federação em comunicado.

A proposta do governo de manter o IVA das touradas a 13%, acabou por ser contrariada pelo parlamento que aprovou esta terça-feira a redução do imposto para 6%. A PróToiro “aplaude a decisão da maioria dos deputados do Parlamento de incluírem a Tauromaquia na descida do IVA para 6% na Cultura”, assim como “a manutenção da isenção de IVA dos toureiros na prestação de serviços”.

“Estas medidas representam o que a PróToiro sempre defendeu para a sociedade e todas as actividades culturais: liberdade e igualdade de direitos”, acrescenta a federação.