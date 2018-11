Os reis de Espanha receberam em Zarzuela o presidente chinês, Xi Jinping, e a sua mulher, Peng Liyuan, que estão numa visita oficial a Espanha.

A rainha Letizia optou por ‘reciclar’ um vestido, da autoria de Felipe Varela. A peça é de um azul fora do vulgar, muito parecido ao tom escolhido, por coincidência, pela mulher do presidente chinês.

Letizia conjugou o vestido com uns elegantes stilettos do mesmo tom de azul para completar o look.

As joias também foram escolhidas ao pormenor, um par de brincos de ouro branco e diamantes da Bvlgari e uma pulseira de diamantes da Cartier.