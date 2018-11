A escritora canadiana Margaret Atwood anunciou que está a escrever a sequela do livro “The Handmaid’s Tale” (‘A História de Uma Serva’, em português) – que deu origem à popular série norte-americana com o mesmo nome. O novo livro deverá chegar às livrarias de todo o mundo em setembro do próximo ano com o título ‘The Testaments’.

Esta continuação da distopia feminista que se tornou o maior bestseller de Atwood prolonga a acção do livro originalmente publicado em 1985. Com mais de oito milhões de exemplares vendidos só nos países de língua inglesa, a sequela prossegue o relato das atribulações das mulheres para sobreviverem numa América futura. “The Testament’s” arranca 15 anos depois da cena final da história de ‘The Handmaid’s Tale’.

"Queridos leitores. Tudo o que me têm perguntado sobre Gilead e sobre a estrutura de controlo em que esta assenta serviu-me de inspiração para o livro", escreve a autora no comunicado em que anunciou o livro esta quarta-feira. "Bem, quase tudo! A outra inspiração chegou-me do mundo em que estamos a viver hoje.

O livro que voltou aos tops de vendas impulsionado pelo sucesso da sua adaptação televisiva, em 2017, tinha já visto a sua audiência crescer em anos recentess à medida que as tensões e desenvolvimentos nas esferas social e política conferiam maior relevância a questões como o assédio sexual, a legalização do aborto ou a emergência de líderes populistas como Donald Trump.