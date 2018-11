Ricardinho volta a brindar todos os adeptos de futsal com mais um pormenor técnico de excelência.

O Inter Movistar venceu (7-2) o Viña Valdepeñas, em Espanha, e Ricardinho voltou a estar em foco ao apontar três golos da sua equipa.

Mas apesar do hat-trick do internacional português, o terceiro golo é que está a dar que falar. Ricardinho recuperou a bola a meio campo e num lance em que nunca olhou para a bola, inclusivamente no gesto do remate, bateu o guarda-redes adversário

Veja a jogada do golo a partir dos dos 3m17s.