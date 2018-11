Na última terça-feira as bancadas do CDS, PSD e PCP aprovaram a redução do IVA das touradas para 6%, no âmbito das propostas de alteração do orçamento do Estado para 2019. Mas, foi o momento protagonizado pelo deputado Luís Campos Ferreira na hora da votação que chamou a atenção das bancadas parlamentares.

“Quem vota a favor?”, questionou Ferro Rodrigues. Apesar do PSD, CDS e PS votarem por bancada, os deputados do PS dividiram-se. Carlos César levantou-se para apoiar a redução, tal como outros 42 deputados socialistas.

Nesse momento, ouviu-se o conhecido toque da entrada de toiros na arena. A música, que vinha de uma das bancadas, acabou por provocar o riso de muitos deputados no Hemiciclo, bem como o do presidente da Assembleia.

O responsável, o deputado do PSD Luís Campos Ferreira, de acordo com Expresso, fez ainda um comentário alusivo às corridas de touros quando Carlos César se levantou e olhou para trás para ver quantos na sua bancada apoiavam a proposta socialista de alteração ao OE.

"Aí está o Grupo de Forcados do Largo do Rato. Vai dar entrada o touro!" disse o deputado, acrescentado ainda a expressão “Olé” e colocando a música com o seu telemóvel.

Questionado pelo mesmo jornal, Campos Ferreira referiu que "António Costa, habituado a tourear a oposição, foi desta vez toureado pelo seu líder parlamentar. Foi uma chinquelina de César a Costa”.