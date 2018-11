A manequim russa Kira Dice foi agredida pelo seu ex-namorado, e agora está a divulgar as fotografias que mostram as consequências desse ataque, para chamar a atenção para o tema da violência doméstica.

Kira Dice, que desfilou para marcas como a Gucci e foi capa de várias revistas de moda, decidiu partilhar a sua história, enquanto vítima de violência doméstica e sexual, num texto emotivo publicado no Facebook, escrito em russo.

O ataque em causa terá ocorrido a 30 de julho deste ano em Moscovo, quando a manequim, de 23 anos, se preparava para um trabalho que iria fazer na China. O então namorado Igor Cherkasskiy agrediu-a motivado por ciúmes.

“Atirou-me com uma cadeira e depois espancou-me de forma brutal”, escreveu a manequim. “Rasgou-me as cuecas e tentou violar o meu corpo magoado com os seus dedos. Depois enfiou-me uma nota na boca e obrigou-me a mastigá-la”, acrescentou.

O relato emotivo continua com a descrição violenta do que se passou naquele dia repleto de móveis e insultos a ‘voar’ e que acabou com uma ida humilhante ao hospital, onde Dice se sentiu tratada como uma prostituta. A violência foi tal que as marcas terão demorado mais de duas semanas a desaparecer.

Mas nada disto foi suficiente para que a manequim acabasse ali com a relação. O choque após o ataque e os pedidos insistentes do namorado levaram a manequim a aguentar mais dois meses até denunciar a situação.

Determinada em sensibilizar as pessoas para o tema, a russa deixou um apelo: “Peço que não sejam indiferentes à violência doméstica".