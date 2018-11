O cavaleiro tauromáquico foi retirado do coma induzido no final da semana passada, pois o seu estado de saúde apresentava melhoras, no entanto a sua condição voltou a agravar-se nos últimos dias.

Joaquim Bastinhas teve de ser operado novamente, sendo esta a terceira intervenção a que é submetido no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde está internado há mais de uma semana.

Recorde-se que o cavaleiro sofreu complicações após uma cirurgia inicial, no mesmo hospital, a um pólipo nos intestinos.