Tudo o que precisamos para entrar na silly season com um sorriso e sem culpas. Vamos esquecer a maionese e tudo o que não interessa e vamos dar-lhes um spin com recheio de húmus de beterraba, para uma versão vibrante e excitante. Para além de serem uma excelente entrada, pode aproveitar e adicionar espinafre salteado e transformá-los numa salada quente, ideal para o inverno, para levar para qualquer lugar ou até para um snack.

Pode guardar o húmus num frasco e barrar em pão de centeio – vai adorar.

Ingredientes

6 ovos cozidos

1 pequena beterraba assada

Sumo de 1/2 limão grande

1 pitada de sal e pimenta-preta

1 dente de alho grande

2 colheres de sopa de tahine

1/4 xícara de azeite extravirgem

Método

1. Preaqueça o forno a 180 graus.

2. Descasque as beterrabas e corte-as em quartos. Tempere com azeite e, de seguida, envolva em papel-alumínio. Coloque as beterrabas embrulhadas numa assadeira e leve ao forno por 30 a 40 minutos ou até que elas possam facilmente ser perfuradas com uma faca. Desembrulhe as beterrabas e deixe arrefecer.

3. Entretanto coza os ovos, corte e retire a gema, e reserve-os.

4. Quando as beterrabas estiverem frias, coloque-as no processador de alimentos ou no liquidificador de alta potência. Adicione o tahine, as gemas, o sumo de limão fresco e o sal marinho e processe-os até atingirem a consistência desejada.

5. Recheie os ovos e sirva a gosto.