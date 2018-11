PIB – Portugal, Inglaterra, Brasil

Por razões históricas conhecidas, Portugal tem um relacionamento especial com Inglaterra e com o Brasil, países que estão a viver momentos de transição política disruptiva. Só depois de ter alinhado os nomes destes países me apercebi que as suas iniciais dão origem à célebre sigla PIB (Produto Interno Bruto), com que tecnocraticamente se mede a riqueza das nações e as suas tendências, caracterizando dinâmicas de estagnação, expansão ou recessão.

Nem de propósito! Num momento em que algumas siglas perdem fulgor, com os PIGS (Portugal, Itália, Grécia e Espanha/Spain) a traçarem trajetórias divergentes, integrando exemplos do melhor (Portugal) e do pior (Itália) que se tem feito pela afirmação dos valores e do projeto europeu, e com os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul/South Africa) em realinhamento geoestratégico, o momento exige que cada país tenha âncoras fortes na comunidade internacional sem deixar de aproveitar o seu potencial específico num processo de duplo ganho. Os PIB são uma oportunidade de concretizar esta ideia.

Portugal é um membro plenamente integrado na União Europeia (UE). Essa pertença valoriza e é valorizada pela tradição de nação cosmopolita, multicultural, com uma forte e reconhecida diáspora e fortes ligações em todos os continentes, com particular ênfase para a conexão com os países de língua portuguesa, como o recente reforço da parceria estratégica com Angola bem ilustra. Por outro lado, sempre nos definimos pela ligação ao Atlântico e pelo efeito que as sucessivas parcerias com Inglaterra tiveram na preservação da nossa independência face às potências continentais.

Vivemos um tempo de afastamento, mais ou menos profundo, de Inglaterra e do Brasil em relação à UE, a primeira devido à consumação em curso do Brexit e o segundo devido à deriva populista que nele ocorre.

Este é um tempo para Portugal desempenhar na UE um papel específico de amarra estratégica, reforçando os laços económicos e culturais com a Inglaterra e o Brasil, que são fundamentais como aliados naturais da União na nova geopolítica global.

Para além do traço grosso com que hoje a atualidade vai desfilando, acelerada, perante os nossos olhos, há um magma mais fino que se pode moldar pelo relacionamento. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, por exemplo, está congelado em fase final de negociação. Muitos afirmam com propósito e racionalidade que o afastamento do novo poder brasileiro das boas práticas ambientais tornará impossível o acordo devido às regras de sustentabilidade ambiental exigidas pela União. Mas podemos tentar que seja ao contrário. Que sejam as vantagens de um acordo comercial a fazer recuar o governo brasileiro nas suas trágicas opções anunciadas para as políticas ambientais.

Dei este exemplo como poderia dar muitos mais. Manter fortes as conexões entre a Inglaterra, o Brasil e a União, neste tempo de transições disruptivas, constitui um domínio em que Portugal pode ajudar a UE e o mundo, ajudando-se a si próprio. O PIB (Portugal, Inglaterra, Brasil) é um triângulo com muito potencial e que não deve ser desperdiçado.

