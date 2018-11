Este ano, a "lista de pedófilos" - que regista os condenados por abusos sexuais de menores - aumentou significativamente, tendo sido acrescentados mais 218 nomes.

A lista do Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças (RCCSC) tem agora mais 250 nomes do que em igual período do ano passado, avança a TSF.

A pasta é elaborada pelo Ministério da Justiça e, com um total de 5.280 nomes, é cada vez mais consultada pelas autoridades, de forma a prevenir e investigar crimes ocorridos. No entanto, apenas órgãos da justiça, como juízes, magistrados do Ministério Público, órgãos da polícia criminal e comissões de proteção de crianças têm autorização para consultar a "lista de pedófilos".

Segundo os dados divulgados, o RCCSC foi consultado 126 vezes durante este ano: mais 28 vezes do que em 2017, e os nomes e dados pessoais dos condenados vão sendo apagados entre cinco a vinte anos, consoante a gravidade do crime.