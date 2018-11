De acordo com o relatório preliminar das autoridades indonésias – que investigam o acidente desde outubro -, os dados da caixa-negra do Boeing da Lion Air mostram que os pilotos tentaram contrariar o sistema automático de segurança que obrigava o avião a descer.

Neste momento, as autoridades tentam perceber se as informações obtidas através da caixa negra levaram o sistema do Boeing a forçar o nariz do avião a seguir para baixo.

Recorde-se que o acidente ocorreu a 29 de outubro, e causou a morte a 189 pessoas que se encontravam a bordo do voo JT610 da companhia Lion Air.

O avião caiu no mar 13 minutos depois de descolar de Jacarta.