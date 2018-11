Aquilo de que a extrema-direita se alimenta

Começaram como protestos contra o aumento do preço dos combustíveis, mas rapidamente subiram de tom e ficaram fora de controlo. No passado sábado, os coletes amarelos semearam o caos em Paris com barricadas, atos de vandalismo e ataques à polícia. O ministro do Interior francês responsabilizou a extrema-direita pelos desacatos - quando, em manifestações deste género, há sempre profissionais da zaragata que se infiltram e aproveitam para fazer aquilo de que mais gostam: bater, destruir, roubar, despejar a sua raiva de forma gratuita e anárquica. Quem não se lembra dos motins nos “banlieues” em 2005 em que foram incendiados centenas de carros? Também foram orquestrados pela extrema-direita?

Enquanto em Paris as autoridades tentavam conter os estragos, a oito mil quilómetros dali, em Karachi, radicais islâmicos apedrejavam e queimavam efígies de Asia Bibi, uma cristã paquistanesa.

Para quem não sabe, Asia Bibi foi a primeira mulher condenada à morte no séc. xxi, na sequência de alegadamente ter blasfemado contra o profeta Maomé. Depois de fortes pressões internacionais (e de duas pessoas que a defendiam terem sido assassinadas) ao fim de nove anos um tribunal anulou a sentença. A libertação desencadeou a fúria dos radicais, que todos os dias pedem a cabeça da “blasfema”.

Para quem vê o mundo a preto-e-branco as coisas são muito simples: cada muçulmano é um terrorista maléfico que é preciso manter fora da Europa; ou, inversamente, os muçulmanos são todos bonzinhos e qualquer medida para controlar o fluxo migratório para a Europa representa um avanço intolerável da extrema-direita, a qual por sua vez passou a ser culpada de tudo o que de mau acontece, da falência da democracia aos motins em França.

Evidentemente, a realidade não se esgota em visões tão primárias. O excesso de permissividade em relação aos imigrantes pode fazer com que cenas como aquelas a que se assiste em Karachi passem a fazer parte do dia-a-dia da Europa. E um dos problemas é que é precisamente disso que a extrema--direita se alimenta. Se não a queremos ver crescer, então tratemos primeiro de não lhe dar argumentos.