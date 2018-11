A redução do IVA nas touradas foi esta terça-feira à noite aprovado no parlamento. As bancadas do CDS, PSD e PCP juntaram-se e votaram a favor a redução do IVA para 6%.

Havia várias propostas sobre a questão do imposto a aplicar à tauromaquia depois da ministra da Cultura ter avançado, na proposta do Orçamento do Estado apresentada pelo governo, com exclusão das touradas da redução do IVA por “uma questão de civilização”.

Esta era uma das principais polémicas à volta das votações do Orçamento de Estado, principalmente depois do PS ter avançado com uma proposta contrária à do governo e que incluía a redução, agora aprovada. Esta decisão da bancada parlamentar causou “surpresa” ao primeiro-ministro, António Costa.

A partir de 2019 os “espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e circo” vão passar a pagar IVA de 6%, uma redução de mais de metade do que é hoje aplicado. Os espetáculos em recinto aberto acabam por ser também abrangidos por omissão e ficam apenas d e forma os espetáculos pornográficos.