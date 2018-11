Um homem morreu depois de ter perdido o controlo do carro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

O condutor seguia sozinho e o despiste deu-se na Estrada Nacional 235, em Mamodeiro, Aveiro.

Segundo as autoridades, ainda foram feitas manobras de reanimação e, embora o homem não tenha sofrido ferimentos do acidente, acabou por morrer já no hospital de Aveiro.