O empreiteiro bracarense Domingos Correia, que ficou conhecido como dono do “camião do fraque”, ao perseguir a família do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, já não pode recorrer mais da condenação por difamação do empresário António Feliz, - da Metalomecânica O Feliz, de Braga - confirmada pelo Tribunal da Relação de Guimarães.

A duas semanas de começar a ser julgado no caso em que António Salvador e a família denunciaram, Domingos Correia viu a Relação de Guimarães indeferir liminarmente um pedido de recurso para o Supremo - tornando assim definitiva a condenação por difamação de António Feliz.

Tal como o i noticiou recentemente, a Relação de Guimarães confirmara já a condenação ao empreiteiro Domingos Ferreira Correia, de 42 anos, por crimes por injúrias António Feliz, na sequência dos desentendimentos com os negócios de construção civil. O Tribunal Judicial de Braga condenara com 120 dias de multa, no valor total de 960 euros. Domingos Correia foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.500 euros, verbas que o lesado entregará agora a uma instituição de solidariedade social.