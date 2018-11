Um engenheiro ficou gravemente ferido ao cair da obra de construção civil em que estava a trabalhar, ao final da tarde desta terça-feira, nos arredores da cidade de Braga.

A vítima, de 48 anos, funcionário de uma empresa de insonorização, instalada em Vila Nova de Famalicão, encontrava-se nas traseiras de uma moradia em construção, na Rua Bouça do Cabo, quando caiu cerca de sete metros para um terreno, na Rua das Novinhas.

As primeiras informações apontam para que o engenheiro tenha tropeçado numa malha de rede, indo desemparado em queda livre, pelo que sofreu politraumatismos, na zona do fémur, principalmente, mas igualmente em outras regiões do corpo, conforme apurou o i.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Braga e pelo INEM, tendo sido de imediato transportado para a Sala de Emergência e Reanimação do Hospital de Braga, onde continua ao início da noite, a receber tratamento, com prognóstico muito reservado.