O Centro Hospitalar e Universitário do Porto, do qual faz parte o Hospital de Santo António, foi considerado esta terça-feira o melhor do país. Esta é a quinta vez consecutiva que o Centro Hospitalar do Porto conquista o primeiro lugar no grupo dos maiores hospitais de Portugal.

A cerimónia de atribuição dos prémios “Top 5—2018”: A excelência dos Hospitais” decorreu esta terça-feira, em Lisboa.

A consultora multinacional IASISTS é a responsável pela avaliação e atribuição dos prémios de desempenho. A avaliação foi feita através de mais de 800 mil processos clínicos de doentes que tiveram alta hospitalar no ano de 2017 e só abrange os hospitais gerais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo o Jornal de Notícias, num total de dez prémios, cinco foram atribuídos a hospitais da região Norte, três a um hospital de Lisboa e Vale do Tejo e dois a hospitais da região Centro.

Relativamente aos prémios “Top5”, os hospitais são avaliados por grupos, do B ao E, e crescem de acordo com a dimensão e complexidade das unidades hospitalares. As unidades locais de saúde (ULS) são avaliadas num grupo específico, escreve a agência Lusa.

O Centro Hospitalar e Universitário do Porto integrava o grupo E, que representa os maiores hospitais do país.

No grupo D venceu o Hospital de Braga, que é gerido em parceria público-privada, e no grupo C, gerido da mesma forma, o Hospital de Cascais.

No Grupo B o prémio foi atribuído ao Hospital Distrital da Figueira da Foz. Nas UNS venceu a Unidade do Alto Minho.