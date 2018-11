É um momento de inspiração pura, só ao alcance de predestinados: a frase é um cliché, é verdade, mas adequa-se na perfeição. São poucos os futebolistas que conseguem fazer este gesto técnico com sucesso, e é por isso que as bocas se abrem num misto de espanto e admiração quando tal acontece.

E foi precisamente isso que se verificou esta segunda-feira, no treino da Juventus e com Cristiano Ronaldo como protagonista. O CR7 pegou na bola, aproveitando um momento de maior descontração na sessão de trabalho, e fez um remate com um efeito tal que levou a bola a atingir o fundo das redes. O detalhe primordial: Ronaldo estava... fora de campo e atrás da baliza.

Um golaço seja onde for, ainda que apontado num treino. Mas não inédito: nos últimos anos, vídeos de outras estrelas do futebol a fazer o mesmo gesto têm surgido pelas redes sociais. De Messi a Neymar, passando por Ronaldinho Gaúcho e por um golo incrível de Quaresma, veja e desfrute: