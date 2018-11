As comparações entre Pep Guardiola e José Mourinho como treinadores já vêm de longe - especialmente desde que, em 2010/11, o português chegou ao comando técnico do Real Madrid e afrontou o reinado do catalão em Espanha, à frente do Barcelona. Daí para cá, foram-se multiplicando as discussões mais ou menos estéreis sobre quem é o melhor dos dois, ganhando maior incidência novamente em 2016/17, quando Mourinho assumiu o comando do Manchester United e Guardiola tomou conta do rival City.

Esta segunda-feira, a questão sacramental voltou a surgir, agora na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Manchester City com o Lyon. A pergunta partiu precisamente de um jornalista francês, que terá visto ali a sua grande oportunidade para tentar matar uma curiosidade claramente de há vários anos.

Guardiola é que não tinha assim tanto interesse em ouvir mais uma vez a pergunta. O técnico dos citizens, claramente enfadado, reagiu de forma irónica (e até com algum desdém) e fez depois o gesto de socar o ar, como que a dizer que era aquilo que o jornalista merecia por ter feito tal questão. O momento arrancou gargalhadas na sala.

Veja aqui: