Um turista norte-americano de visita à Suíça estava inclinado para os desportos radicais e decidiu experimentar fazer asa-delta no primeiro dia de férias, mas não estava à espera do quão radical acabaria por ser a experiência.

O instrutor esqueceu-se de prender o turista ao aparelho de asa delta e este acabou por ter de ir agarrado ao ferro com apenas uma mão durante todo o voo.

“A primeira vez que fiz asa-delta tornou-se numa experiência de quase morte, pois o meu arnês de segurança não estava preso ao ferro”, escreveu Chris Gursky, ao partilhar as imagens do seu voo no YouTube.

“Durante dois minutos e catorze segundos eu tive de me agarrar [literalmente] à vida!”, adiantou o turista, acrescentando ainda que a aterragem foi “dura”.

Chris Gursky ficou ferido, segundo o Guardian, e sofreu algumas fraturas , tendo rasgado um tendão, mas a situação poderia ter sido muito pior. Aliás o norte-americano da Flórida chegou a mesmo a pensar que iria morrer, valeu-lhe o sangue frio do piloto que também sofre alguns ferimentos.