A proposta do PSD para que fosse criado um complemento extraordinário às pensões de invalidez para os bombeiros que ficassem feridos no exercício da atividade foi esta terça-feira chumbado no parlamento.

Os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP foram contra a proposta enquanto PSD e CDS votaram a favor.

Segundo a proposta dos sociais-democratas o complemento extraordinário seria destinado aos bombeiros voluntários dos “quadros de comando e ativos” e iria acrescentar ao valor atualmente aplicado “50% do indexante dos apoios sociais (IAS)” para os “beneficiários com pensão por invalidez cujo montante global de pensões seja igual ao inferior a duas vezes o valor do IAS”.