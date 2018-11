Mais de 1,2 milhões de habitantes da cidade chinesa de Zhangye, no noroeste do país, foram aconselhados, esta segunda-feira, a usarem máscaras na cara para se protegerem da poeira no ar, provocada por uma tempestade de areia com quase 100 metros de comprimento.

A população já está habituada a este tipo de fenómenos, que são comuns na região devido à proximidade com o deserto de Gobi, mas a dimensão e forma da tempestade não deixou de surpreender os habitantes.

A areia no ar e os ventos superiores a 60 Km/h diminuíram a visibilidade a menos de 10 metros.

A capital, Pequim, corre o risco de ser também ser afetada por uma tempestade semelhante, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.