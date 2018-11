De acordo com o porta-voz da transportadora aérea SATA, António Portugal, em declarações à Lusa, as condições meteorológicas que se fazem sentir nos Açores já impediram ao longo do dia de hoje a realização de um voo da Azores Airlines, que fazia Lisboa – Terceira – Lisboa, adiantando que "os passageiros serão reacomodados esta tarde numa ligação via Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

Além disso, o mau tempo obrigou ainda ao cancelamento de voos interilhas, mas os passageiros destas ligações apenas podem ir para os seus destinos "na quarta-feira", uma vez que, devido ao mau tempo, "não se consegue prever a sua reposição hoje", indicou António Portugal.

Recorde-se que várias ilhas do arquipélago dos Açores estão sob aviso vermelho.