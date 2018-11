A água está a ser retirada da zona mais funda da pedreira de forma a que as autoridades possam procurar e encontrar, pelo menos, três pessoas que continuam desaparecidas, avançou à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, para o dia de hoje também está prevista a análise do relevo do fundo da pedreira por parte de equipas da Marinha e do Instituto Hidrográfico e, no local, vão estar concentrados mais de 60 operacionais, 31 veículos e um barco, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Para já, as operações com mergulhadores vão manter-se suspensas.

Recorde-se que o deslizamento de terras na estrada 255, que liga Borba e Vila Viçosa, provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, tendo feita, para já, duas vítimas mortais confirmadas.