O sinistro eclodiu na Alameda da Fonte, situada na Urbanização das Parretas, da cidade de Braga, tendo ardido completamente a cozinha, com o apartamento todo estragado com o fumo intenso, tendo morrido um gato já antes da chegada dos Bombeiros Sapadores de Braga.

Com dez operacionais e três operacionais, os Sapadores extinguiram as chamas, enquanto o INEM dava a primeira assistência às vítimas, mas nenhuma apresentava ferimentos, na sequência do incêndio urbano, sendo tratadas por causa da inalação de fumos durante os primeiros momentos do fogo.

A Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga logo a seguir alojou a família numa residencial do centro da cidade, enquanto a PSP colaborou em todas as operações e registou a ocorrência.