Um condutor estava parado no trânsito devido a um acidente com dois feridos ligeiros no IC19, na saída para o Cacém, este segunda-feira ao início da noite, quando terá perdido a paciência, tendo decidido avançar, abalroando outros carros, em frente à estação de serviço da BP.

Um agente da PSP, de mota, deu ordem de paragem ao condutor, mas acabou por ser abalroado também.

O polícia deu início a uma perseguição e o condutor voltou a embater noutros carros e acabou por ficar encurralado, tendo sido detido.

Testemunhas referem que o agente disparou pelo menos uma vez para o ar quando tentava fazer parar o condutor, mas a PSP não confirma esta informação, segundo o Correio da Manhã.

Apesar de todo o aparato, não há registo de feridos. Mais de uma dezena de agentes da PSP foram mobilizados para o local.

A situação provocou grandes filas de trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, que chegaram à zona do Aeroporto Humberto Delgado, numa extensão de quase 20 quilómetros.