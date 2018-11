O estado do tempo nos Açores vai piorar significativamente e, como medida preventiva, o Governo Regional dos Açores mandou encerrar escolas dos diferentes ciclos de ensino, creches e jardins-de-infância, dos Centros de Atividades de Tempos Livres, dos Centros de Atividades Ocupacionais e dos Centros de Dia. A informação foi dada através de um comunicado.

"Pede-se a colaboração de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social responsáveis por estas valências no sentido da adoção desta medida preventiva", lê-se na nota.

A depressão Diana chega hoje em força a algumas ilhas dos Açores e os efeitos irão começar a sentir-se já ao início desta tarde, em especial no grupo Ocidental – Corvo e Flores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), está previsto vento forte, com rajadas que podem atingir os 130 quilómetros por hora, e ainda agitação marítima, com ondas que podem chegar a atingir os cerca de 20 metros de altura.