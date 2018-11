Esta terça-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed -, retirou do mercado dois lotes do creme para a pele Basiderma, por risco de alergia de contacto e pelos riscos que podia ter para a saúde.

Através de um comunicado publicado na sua página da Internet, o Infarmed indica que detetou nos lotes 146724 e 146800 do produto cosmético Basiderma pasta cutânea, a mistura de conservantes 'Methylchloroisothiazolinone' e 'Methylisothiazolinone' na sua composição. "A utilização desta mistura de conservantes em produtos cosméticos não enxaguados é proibida, por poder induzir alergia de contacto e colocar em risco a saúde", lê-se na nota emitida por aquela entidade.

A Autoridade do Medicamento explica ainda que as entidades que disponham de unidades dos lotes indicados não as podem disponibilizar, e que devem proceder de imediato à sua devolução

No caso dos consumidores, o Infarmed pede que, caso possuam algum lote destes, que não o utilizem.