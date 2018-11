O governo está obrigado a retomar as negociações com os sindicatos dos professores para a contagem de tempo de serviço no descongelamento de carreiras. A votação na especialidade do Orçamento do Estado ditou ontem “uma maioria alternativa” em que as propostas do PSD e do CDS foram viabilizadas pelos parceiros de esquerda do PS. A expressão “alternativa” foi usada pela presidente da comissão de Orçamento, Teresa Leal Coelho, depois da contagem dos votos por bancada.

Os socialistas ficaram completamente isolados numa votação em que o primeiro ponto da proposta dos comunistas também foi viabilizado pela direita.

O tema não constava da proposta do governo para 2019, até porque a negociação com os sindicatos - que exigiam a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias - falhou. O executivo só aceitou descongelar dois anos, nove meses e 18 dias e deixou um lastro de contestação entre os docentes.

