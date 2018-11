Uma ministra que não gosta de jornais

A ministra da Cultura começa a somar desaguisados a mais para tão pouco tempo de governação e, a continuar com este foco em cima de si, pode não acabar bem a sua passagem pelo governo. Para mim é-me indiferente que Graça Fonseca diga que não ler jornais é uma coisa ótima, não se desse o caso de ter a pasta da comunicação social. Mas o que parece evidente é que a outrora discreta secretária de Estado virou uma ministra que gosta de estar no furacão das notícias e não arranja maneira de se falar dela sem ser por polémicas

O mais engraçado das “bocas” de Graça Fonseca é que provocam sempre desconforto nalgumas figuras míticas do seu partido: com a história das touradas, foi com Manuel Alegre e Carlos César; já com os jornais calhou a vez a Ana Gomes, a mais desbocada deputada portuguesa. Goste-se ou não da eurodeputada, a verdade é que Ana Gomes (quase) nunca deixa de dizer o que lhe vai na alma: “Choca a arrogância e insensibilidade, ainda por cima por parte de alguém tão próximo do primeiro-ministro”, escreveu no seu Facebook a propósito da polémica instalada por Graça Fonseca.

A ministra da Cultura tem a aprovação de António Costa, mas não se deve esquecer que, se começar a tornar-se um problema em vez de os resolver, o primeiro-ministro poderá ter de lhe dar um puxão de orelhas em público. Costa sabe bem que muitas vezes dá jeito ter um ministro que levante uma polémica sem substância - o que muda a vida das pessoas por a ministra ler ou não ler jornais? Zero -, para desviar as atenções dos verdadeiros problemas, mas se o governante que distrai as atenções começa ele a ser um problema, então tudo tem obrigatoriamente de mudar.

Já agora, qual era o outro político que tinha desprezo pelos jornais?

Cavaco Silva também chegou a dizer em tempos que não lia jornais mais do que cinco minutos por dia, embora se percebesse perfeitamente que isso estaria longe de ser verdade - se assim era, tinha assessores que lhe faziam resumos muito completos...