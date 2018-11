Cumprido o primeiro terço dos vários campeonatos, Cristiano Ronaldo é até o momento o único português entre os melhores marcadores das várias ligas europeias. Com 9 golos, o avançado da Juventus é atualmente o 2.º melhor marcador da Liga italiana. Na Serie A, o internacional português é apenas superado por Krzysztof Piatek (Génova), que soma 10 golos.

Analisando os principais campeonatos europeus, além do atacante do Génova, CR7 é apenas superado por Christián Stuani (Girona), que também soma 10 golos, Kylian Mbappé (11 golos), Emiliano Sala (11 golos) e Florian Thauvin (10 golos). Porém, de notar, que estes três últimos jogadores, do PSG, Nantes e Marselha, respetivamente, somam neste momento mais um jogo que o internacional português dado que a Liga francesa já cumpriu 14 jornadas.

De referir também que CR7, que se transferiu no último defeso para o emblema de Turim, soma neste momento tantos golos como Messi e Suárez, ambos do Barcelona.

Confirma abaixo os melhores marcadores de cada Liga:

Campeonato italiano - Serie A (com 13 jornadas cumpridas):

Melhores marcadores:

1º. Krzysztof Piatek - Génova - 10 golos

2º. Cristiano Ronaldo - Juventus - 9 golos

3º. Ciro Immobile - Lazio - 8 golos

Campeonato inglês - Premier League (com 13 jornadas cumpridas)

Melhores marcadores:

1º. Pierre Aubameyang - Arsenal - 8 golos

1º. Kun Aguero - Manchester City - 8 golos

3º. Eden Hazard - Chelsea - 7 golos



Campeonato espanhol - La Liga (com 13 jornadas cumpridas)

Melhores marcadores:

1º. Christián Stuani - Girona - 10 golos

2º. Lionel Messi - Barcelona - 9 golos

2º. Luis Suárez - Barcelona - 9 golos

Campeonato alemão - Bundesliga (com 12 jornadas cumpridas)

Melhores marcadores:

1º. Paco Alcácer - Borussia Dortmund - 9 golos

1º. Luka Jovic - Eintracht Frankfurt - 9 golos

1º. Sébastien Haller - Eintracht Frankfurt - 9 golos

Campeonato francês - Ligue1 (com 14 jornadas cumpridas)

Melhores marcadores:

1º. Kylian Mbappé - Paris SG - 11 golos

1º. Emiliano Sala - Nantes - 11 golos

3º. Florian Thauvin - Marselha - 10 golos