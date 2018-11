O parlamento provou esta segunda-feira, no âmbito do Orçamento do Estado, a medida que estabelece um aumento extraordinário de euros por pensionista para as pensões iguais ou inferiores a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, 645 euros.

A proposta inclui ainda um aumento de seis euros para as pensões que tenham sido atualizadas entre 2011 e 2015.

Este aumento irá entrar em vigor em janeiro de 2019, e tem como base a taxa de inflação, contando com a atualização prevista na lei.